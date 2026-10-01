En esta ciudad de Pensilvania, los dos partidos políticos buscan el voto latino

ALLENTOWN, PA. – En pleno corazón de Allentown se encuentra La Placita, una joya de la ciudad que es mitad deli, mitad restaurant, y que por 29 años ha servido comida mexicana auténtica – desde chorizo y arroz con frijoles, hasta tamales hechos en casa.

"Todo lo hacemos desde cero, creo que por eso a la gente le gusta", dijo Beti Rosales, de 47 años. Rosales maneja el restaurante junto a sus padres Jorge y Ana, quienes emigraron de Puebla, México.

La familia ha tenido que aumentar sus precios porque el costo de los ingredientes sigue subiendo.

"Usamos bastantes limones. Esa caja cuesta más, los aguacates cuestan más, la leche cuesta más – el precio de la carne está subiendo", explicó Rosales, añadiendo que la situación económica también aprieta a sus clientes.

"Si estás luchando económicamente, vas a tener que recortar gastos como salir a comer, y entonces el negocio también sufre y reduce gastos; se vuelve un efecto dominó", dijo ella.

La preocupación sobre la economía es latente entre los votantes latinos en este ciclo electoral, según Stephanie Valencia, cofundadora de Equis Research, una encuestadora enfocada en la opinión pública de los votantes latinos. El poder que este electorado tiene para decidir el poder en Washington no se puede subestimar.

Lianne Milton for NPR / Beti Rosales, 47, limpia una mesa de La Placita, el restaurante de su familia que ha servido comida mexicana auténtica por casi 30 años en Allentown. Rosales dijo que no tiene preferencia entre un partido político u otro. "Es difícil realmente creer en cualquiera en este momento", dijo. "Nos han prometido mucho en el pasado".

"Cómo se decide la Cámara [de Representantes] está inextricablemente atado a si los latinos salen a votar, y por quién", dijo Valencia.

Eso es particularmente evidente en Allentown, según el alcalde Matt Tuerk, el primer hispanohablante en llevar el cargo. "Si ves el censo de 1970, la ciudad tenía 109,000 personas y el 98.2% era blanco".

Ahora, Allentown es una ciudad de mayoría latina, principalmente de puertorriqueños y dominicanos. Los latinos son, entonces, un bloque crítico para el sueño de ambos partidos de controlar la Cámara de Representantes.

"Los demócratas perdieron el hilo con los latinos en los últimos ciclos electorales", dijo Valencia, haciendo referencia a las ganancias que logró el Presidente Trump con los votantes latinos. "Lo que hemos visto en nuestras encuestas es que los latinos sentían que los demócratas estaban enfocados en las cosas incorrectas – intervenciones en el exterior, problemas sociales – cosas que se sentían fuera de lugar frente a las ansiedades de los latinos por la economía e inmigracion".

Tuerk observó esa dinámica en Allentown, una ciudad de mayoría demócrata.

Lianne Milton for NPR / Un mural muestra las palabras "vota por nuestra comunidad" en Allentown, Pa. Allentown es ahora una ciudad de mayoría latina.

Lianne Milton for NPR / Maritza Ortiz baila con la hija de una amiga, Island Gardner, de 6 años, durante el Festival Dominicano en el Levitt Pavilion SteelStacks, en Bethlehem, Pa.

"Cada uno de estos precintos votaban demócrata, pero 52 de esos 55 cambiaron a republicano a partir de las elecciones del 2020, y el mayor cambio fue en uno de los precintos con más latinos", dijo Tuerk.

Tuerk lo atribuye a un mensaje disonante de la administración de Joe Biden.

"Uno de los retos más grandes es que la gente decía, 'estoy sufriendo económicamente, no puedo pagar por el cuidado de mis hijos, los alquileres están fuera de control,' y el mensaje de la administración Biden era, 'estamos viendo un éxito económico masivo, hemos hecho todas estas cosas maravillosas, y todo va a estar bien'", contó Tuerk. "Y la gente estaba como, 'creo que me estás engañando un poco'".

Stephanie Valencia contó que, según encuestas, un tercio de los latinos no se consideran parte de ningún partido político.

"Están votando en cada período electoral en base a sus ansiedades; cómo se sienten con su situación económica personal", dijo. "Los dos partidos deben lidiar con eso, y los dos partidos deben pelear por sus votos".

Tendencias nacionales resuenan en Allentown

Aunque la situación económica domina esta contienda electoral, hay otros mensajes de ambos partidos que han llegado a este distrito.

Los demócratas insisten que la política migratoria de Trump va a socavar los logros del Partido Republicano con los votantes latinos. Pero el actual representante republicano Ryan Mackenzie –quien ganó por un punto porcentual en las últimas elecciones– dijo que hay un nivel de "misinformación" en ese argumento. Dijo también que él ha trabajado directamente con los cuerpos policiales para "asegurar que vayan tras los criminales dentro de nuestra comunidad".

"No hay duda de que queremos asegurarnos de reformar ICE de manera apropiada cuando las cosas no se hacen bien a nivel nacional", añadió Mackenzie. "Es solo que en nuestra experiencia en la comunidad local, afortunadamente, no hemos tenido esos problemas".

Ryan Mackenzie Campaign / El representante republicano Ryan Mackenzie participa en una parada del Día de Puerto Rico en Allentown, en 2026.

Su contrincante demócrata, Bob Brooks, un bombero y líder sindical retirado, dijo que el miedo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es algo que escucha frecuentemente durante su campaña.

"Estaba tocando puertas, y una señora pequeña salió y empezó a hablarme y a llorar", relató Brooks después de un evento de campaña anunciando su enfoque hacia los latinos. "Tiene miedo de ir al mercado; su esposo falleció y tiene miedo de visitar su tumba porque teme que un hombre enmascarado venga a llevársela".

Una encuesta de Equis Research muestra que un 66% de hispanos independientes y un 26% de hispanos republicanos dicen que las acciones migratorias de Trump han llegado muy lejos.

Lianne Milton for NPR / Bob Brooks, un bombero y líder sindical retirado, es el demócrata que desafía al actual representante Ryan Mackenzie, un republicano. En esta foto, Brooks saluda al público durante el Festival Dominicano en Levitt Pavilion SteelStacks, en Bethlehem, Pa.





Ese es un problema que Beti Rosales, del restaurante La Placita, sospecha que motivará al electorado.

"Mi hermana vive en Connecticut y lleva consigo su pasaporte por si la detienen. Eso me parece loco. Nosotras nacimos aquí, pero igual puede suceder", contó. "Yo no estoy en contra de remover a los ilegales criminales, pero deben tener un mejor sistema para llevarlo a cabo, porque ahora tenemos trabajadores reales que no han cometido ningún crimen, que simplemente van a trabajar y se los llevan".

George Rivera, presidente del Comité Republicano del Condado Lehigh, argumentó que ese mensaje demócrata es solo un tipo de alarmismo.

"Si hablas con hijos de inmigrantes o con personas que inmigraron adecuadamente, van a apoyar al Departamento de Seguridad Nacional", contó. "La cultura hispana está siendo engañada, con que solo por ser de piel oscura o bilingüe o no hablar inglés, te van a llevar. ¿Eso ocurre? Sí, pero se rectifica y resuelve. ¿Ocurre todos los días? No lo creo".

Así como ICE se ha convertido en un tema nacional, ha sucedido con la tendencia de relacionar a los demócratas con el ala más izquierdista del partido.

"De la misma manera que si eres republicano básicamente te conectan a Trump, hay que ser consistentes. Si votas por Bob Brooks, estás votando por un socialista", dijo, refiriéndose a figuras políticas populares que han surgido en la izquierda, como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani. "Es muy sencillo: en noviembre, la decisión está entre un republicano o un socialista".

El costo de vida y la economía predominan

Lianne Milton for NPR / George Rivera, presidente del Comité Republicano del Condado Lehigh, en su oficina de Allentown, Pa. Rivera es el primer latino en llevar el cargo.

Barbara Gonzalez-Rizzotti, madre de dos, puertorriqueña y republicana, conecta con ese mensaje sobre el socialismo.

"No sé en qué momento generar dinero y capitalizarse se convirtió en algo malo – no tiene sentido", dijo.

Gonzalez-Rizzotti dijo que el costo de vida ha sido un tema crucial para ella.

"No importa cuál sea tu partido político o tu grupo étnico, todos estamos sintiendo las mismas cosas en general", comentó. "Siento que estamos en un punto donde se están creando dos clases: los ricos asquerosos y los pobres sucios. Estamos eliminando la clase media, que es donde yo estoy".

Gonzalez-Rizzotti dirige una guardería desde su casa y dijo que percibe el estrés de los papas.

"La gente tiene miedo de tener más hijos. Tuve una mamá que tenía dos y quedó embarazada otra vez accidentalmente. Se supone que debe ser un momento tan feliz, y ella lloraba, sabes, [decía], 'no sabemos si podemos con estos gastos'", contó.

Probablemente, Gonzalez-Rizzotti apoyará a los republicanos este noviembre, aunque dijo que un demócrata "que no sea izquierdista chiflado" podría algún día conseguir su voto. También admite sentirse "un poco decepcionada" por la administración actual.

"Siento que no nos estamos enfocando en lo que inicialmente nos dijeron sería prioridad. Me siento menos 'Primero Estados Unidos'; como que ya no lo escucho tanto", dijo. "Obviamente tenemos que negociar las cosas como Estados Unidos y demostrar nuestra fuerza, pero, ¿qué tan importante es eso? Porque la gasolina no baja, y los precios de la comida están subiendo. ¿Puede haber un mejor balance?"

Esa es una pregunta que Ana Acosta, originaria de República Dominicana, también se hace. Vive en Allentown y trabaja como camionera, y dijo que los altos precios del diésel han sido un golpe brutal.

"La poca ganancia que estamos teniendo ahora mismo con las cargas se nos está yendo en el diésel", contó. "No estamos ganando casi nada".

Acosta, de 47 años, apoyaba a Trump en el 2024, pero dice estar decepcionada con su administración.

"Yo esperaba algo diferente. En un principio teníamos muchas esperanzas de que las cosas iban a mejorar", dijo. "Decíamos que estábamos mal con Biden y que quizás íbamos a mejorar con Trump. Pero ya no, yo creo que estamos ahora mucho peor que como estábamos con Biden en relación al costo de la vida; al costo del combustible".

Acosta aún no ha decidido por quién votará este año, y se considera políticamente centrista.

"Yo veo como siempre, que prometen y prometen y siempre es lo mismo", dijo. "Es más de lo mismo".

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